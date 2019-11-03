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На Боинге премьера Японии произошел пожар во время полета

На Боинге премьера Японии произошел пожар во время полета - Фото
Синдзо Абэ (Фото: EPA)
03.11.2019, 15:09

Никто не пострадал

На борту самолета Boeing 777-300ER премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошел пожар. Об этом сообщает Kyodo News. 

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 3 ноября, во время полета главы японского правительства в Таиланд на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Сообщается что Boeing с Синдзо Абэ на борту вылетел из токийского аэропорта Ханэда в 13:41. Пламя вспыхнул около 15:00 по японскому времени в духовом шкафу на камбузе в задней части самолета, в то время как члены экипажа готовили пищу. Пожар быстро потушили, никто не пострадал и самолет продолжил полет в Бангкок.

Boeing 777-300ER находится на балансе Воздушных сил самообороны Японии. Он был введен в эксплуатацию в апреле, заменив предыдущий правительственный лайнер Boeing 747.

  • 21 октября самолет авиакомпании Air France, на борту которого находились высокопоставленные иностранные гости, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Токио из-за падения давления в шинах шасси.

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