В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО: видео

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По предварительной информации, пострадавших нет, причину пожара устанавливают

Ночью 31 октября в японском городе Наха префектуры Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.

В полиции уточнили, что полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, огонь уничтожил 4200 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 30 пожарных бригад. Власти Японии заявили о готовности восстановить сгоревшие строения. 

Причину пожара пока не назвали.        

Замок построили около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

  • 15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.
  • В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд.
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Теги: пожар, япония, видео, юнеско, замок, пожао
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