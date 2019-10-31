В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО: видео

Ночью 31 октября в японском городе Наха префектуры Окинава загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.

В полиции уточнили, что полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, огонь уничтожил 4200 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 30 пожарных бригад. Власти Японии заявили о готовности восстановить сгоревшие строения.

Причину пожара пока не назвали.

Замок построили около 500 лет назад, его признали национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы второй мировой войны он полностью выгорел. Главный зал специалисты восстановили в 1992 году, он стал местом проведения банкета для участников саммита G8.

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.