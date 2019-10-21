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В Японии экстренно сел Boeing 777 с иностранным лидером

В Японии экстренно сел Boeing 777 с иностранным лидером - Фото
Фото: EPA
21.10.2019, 14:11

На борту Boeing 777 было 323 пассажиров, пострадавших нет

Самолет авиакомпании Air France, на борту которого находились иностранные гости, совершил сегодня экстренную посадку в международном аэропорту Токио из-за падения давления в шинах шасси. Об этом сообщили японские СМИ со ссылкой на министерство транспорта Японии.

По словам источников в правительстве Японии, среди пассажиров было одно иностранное высокопоставленное лицо, которое направлялось на церемонию интронизации императора Нарухито. Его имя не называется.

На борту Boeing 777 было 323 пассажиров, они летели из Парижа в Токио. Пострадавших нет.

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