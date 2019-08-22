На Эвересте запретили пластик: названа причина

Эверест (фото - pixabay.com)

Власти Непала запретили использовать одноразовые пластиковые изделия в районе, где находится гора Эверест. Об этом сообщает BBC.

Запрет начнет действовать с января 2020 года и призван сократить количество отходов, которые оставляют после себя альпинисты. По информации местных чиновников, данная мера "поможет сохранять регион и горы в чистоте в долгосрочной перспективе".

Под запрет будут попадать все пластиковые изделия и бутылки, ширина которых не превышает 30 микрон (0,003 см).

Ежегодно в регион приезжают десятки тысяч туристов и власти принимают все больше ограничительных мер. Отмечается, что недавно с горы Эверест вывезли 11 тонн мусора.

Как сообщалось, Непал снаряжает команду для очистки Эвереста от мусора и трупов - смотреть видео.

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