На Фарерских островах убили до 1500 дельфинов: наибольшее количество за историю наблюдений

На Фарерских островах за день убили 1428 дельфинов, что стало наибольшим количеством за всю историю наблюдений. Об этом сообщает природоохранная организация Sea Shepherd.

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Дельфинов зарезали в воскресенье вечером, 12 сентября, на Фарерских островах в рамках традиционной охоты на китообразных.

По мнению защитников природы, резня этого года была не только крупнейшей за всю историю охоты на дельфинов в регионе, но и могла быть самой масштабной когда-либо зарегистрированной в мире единичной охотой на китообразных. В организации утверждают, что до этого самым массовым считалось убийство 1200 черных дельфинов в 1940 году.

В Sea Shepherd заявили, что борются за запрет охоты на дельфинов еще с 1980 года, но последняя резня дельфинов была "настолько жестокой и плохо организованной", что убой подвергся критике в фарерских СМИ и даже со стороны многих сторонников китобоев.

Защитники природы заявляют, что у многих участников охоты не было лицензии, которая требуется на Фарерских островах – людей должны предварительно обучить, как быстро убивать китов и дельфинов. При этом на фото и видео можно заметить, что многие дельфины все еще были живы и двигались даже после того, как их выбросило на берег.

Кроме того, в организации утверждают, что многие дельфины были сбиты моторными лодками, что привело бы к медленной и мучительной смерти.

СПРАВКА. Китобойный промысел существует на Фарерских островах по меньшей мере с Х века. Охота на дельфинов здесь является традицией для местных, она называется Гриндадрап. Животных загоняют на берег лодками, блокируя путь к океану. Убивают дельфинов, рассекая главные артерии и позвоночник в области шеи. Мясо убитых млекопитающих делят между участниками, остальное отдают местным жителям.

В 2019 году Япония впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях.

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Оксана Житнюк

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