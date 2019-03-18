Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.03.2019, 20:51

На Филиппинах в желудке кита обнаружили 40 кг пластиковых пакетов

На Филиппинах в желудке кита обнаружили 40 кг пластиковых пакетов - Фото
Фото: facebook.com/D-Bone-Collector-Museum-Inc

В желудке млекопитающего было 16 мешков для риса, а также "множество пакетов для покупок"

Реклама
Реклама

В желудке мертвого кита, выброшенного на берег на Филиппинах, обнаружили 40 кг полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники музея D’Bone Collector Museum в марте нашли мертвого клюворыла (морское млекопитающее из семейства клюворыловых - зубатых китов) к востоку от города Давао.

Реклама

В музее сообщили, что в желудке млекопитающего было 16 мешков для риса, а также "множество пакетов для покупок".

"Я не был готов к такому количеству пластика. Его было так много, что пластик уже начал кальцифицироваться", - заявил основатель и президент музея Даррел Блатчли.

Как сообщает агентство, согласно отчету 2015 года, на пять стран Азии - Китай, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - приходится до 60% пластиковых отходов, которые попадают в океаны.

В ноябре 2018 года в желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в Индонезии, обнаружили 6 кг пластиковых отходов.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: экология, кит, животные
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 