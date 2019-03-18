На Филиппинах в желудке кита обнаружили 40 кг пластиковых пакетов

Фото: facebook.com/D-Bone-Collector-Museum-Inc

В желудке мертвого кита, выброшенного на берег на Филиппинах, обнаружили 40 кг полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает ВВС.

Сотрудники музея D’Bone Collector Museum в марте нашли мертвого клюворыла (морское млекопитающее из семейства клюворыловых - зубатых китов) к востоку от города Давао.

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В музее сообщили, что в желудке млекопитающего было 16 мешков для риса, а также "множество пакетов для покупок".

"Я не был готов к такому количеству пластика. Его было так много, что пластик уже начал кальцифицироваться", - заявил основатель и президент музея Даррел Блатчли.

Как сообщает агентство, согласно отчету 2015 года, на пять стран Азии - Китай, Индонезию, Филиппины, Вьетнам и Таиланд - приходится до 60% пластиковых отходов, которые попадают в океаны.

В ноябре 2018 года в желудке мертвого кашалота, которого выбросило на берег в Индонезии, обнаружили 6 кг пластиковых отходов.