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На грани второго тура: в Турции обработали 89% голосов, результат Эрдогана упал ниже 50%

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14.05.2023, 23:53
На грани второго тура: в Турции обработали 89% голосов, результат Эрдогана упал ниже 50% - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

На выборах президента Турции обработаны уже почти 90% бюллетеней, при этом процент голосов, поданных за действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана упал ниже критической отметки 50,0%. 

По мере обработки бюллетеней результат Эрдогана постепенно снижался – если после обработки 54% бюллетеней он был 51,8%, то после обработки 89% бюллетеней процент поданных за него голосов снизился до 49,9%. 

Если тенденция сохранится и ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, это сделает второй тур выборов неизбежным.

Фото – скриншот

Результат Кемаля Киличдароглу, основного соперника действующего президента, – вырос до 44,3%. Третий кандидат Синан Оган набирает 5,3% голосов.  

При этом избирательный штаб Киличдароглу призывает не доверять данным в официальных медиа, а его представители утверждают, ссылаясь на собственные источники в избирательных комиссиях, что их кандидат на самом деле опережает Эрдогана по числу голосов, хотя по их информации он тоже не дотягивается до граничных 50%. 

Как ранее сообщалось, явка избирателей на выборах предварительно составила рекордные 93,6%.

СПРАВКА. Эрдоган у власти более 20 лет: в 2003-2014 годах был премьером, а затем президентом. После провала госпереворота в 2016 году Эрдоган провел конституционную реформу, которая превратила Турцию в президентскую республику. Это расширило его полномочия, позволило укрепить авторитаризм и обнулило сроки – как у Путина. Так он смог снова баллотироваться в 2023-м.

Читайте также: В Турции проходят всеобщие выборы. Эрдоган впервые за 20 лет может потерять власть

Сергей Бережной
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