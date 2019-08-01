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На Китай обрушился тайфун "Випа"

На Китай обрушился тайфун "Випа" - Фото
Фото: скриншот из видео
01.08.2019, 12:56

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 23 метров в секунду

На южные провинции Китая обрушился тайфун "Випа" - уже седьмой по счету тайфун в этом году. Об этом сообщает Синьхуа.

"В 1:50 утра четверга на берег города Вэньчан провинции Хайвань на юге Китая, обрушился тайфун "Випа", со скоростью ветра до 23 метров в секунду в эпицентре", - об этом изданию сообщили местные метеослужбы.

Ожидается, что тайфун будет перемещаться на северо-запад со скоростью 10 км в час. Следующей точкой куда обрушится "Випа" будет полуостров Лэйчжоук в провинции Гуандун. 

По информации, которую Синьхуа предоставили в Хайнаньском провинциальном метеорологическом управлении, в связи с тайфуном на острове постоянно идет сильный дождь. 30 июля, в Хайкоу количество осадков достигло 276,1 мм.

"По состоянию на 7 часов утра четверга сообщений о жертвах или пострадавших не поступало", - заявляют в издании. 

Ранее на Филиппинах тайфун Мангхут привел к гибели 30 шахтеров

 

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Китай тайфун випа
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