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На Корсике нашли амфоры, служившие сосудами для захоронений – фото

12.04.2021, 11:00
На Корсике нашли амфоры, служившие сосудами для захоронений – фото - Фото
Захоронение в амфоре (фото - Паскаль Друэль, источник - inrap.fr)

На острове Корсика, во Франции, обнаружили 40 древних амфор, которые раньше, видимо, использовались для захоронений. Необычные могилы были найдены в поселке Л'Иль-Рус неподалеку от местной церкви. Об этом сообщается на сайте Национального института археологических исследований.

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Могильные ямы с амфорами находились в скале – некоторые из них были оборудованы системой повторного использования в виде плит, которые можно сдвигать в сторону, а в некоторых амфоры были вложены одна в другую.

При этом, какого-либо погребального инвентаря или жертвенных приношений рядом с амфорами не было. Человеческие останки были обнаружены в состоянии, которое позволяет установить их возраст, но доставать их придется очень аккуратно, отметили ученые.

  • В июле 2020 года в продуктовом магазине Испании нашли 13 римских амфор I века н.э. – фото.

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Дарья Мостовая
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франция фото захоронение раскопки археологи корсика амфора
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