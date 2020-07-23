В продуктовом магазине Испании нашли 13 римских амфор I века н.э. - фото

Эксперты говорят, что найденные артефакты имеют историческую ценность, сейчас находки передали в местный музей

Испанская полиция обнаружила в продуктовом магазине города Аликанте 13 старинных амфор, которые использовались хозяевами магазина как обычный декор. Предполагается, что амфоры могут быть датированы І веком нашей эры, что придает им особую ценность, а одна из них вообще является уникальной, сообщается на официальном сайте гражданской гвардии Испании.

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Артефакты времен Римской империи были обнаружены полицией при обычной плановой проверке магазина, торгующего замороженными морепродуктами.

Когда полисмены зашли в помещение, их внимание привлекли старинные предметы, расставленные вдоль стен: амфоры, корабельный якорь и табличку из известняка с надписью на испанском "Восток" ("Este"). Прибывшие на место эксперты подтвердили, что найденные предметы имеют историческую ценность - амфоры вероятно датированы I веком н.э., а якорь - XVIII веком н.э.

По словам владельца магазина, он нашел все эти артефакты во время рыбалки с сыном, а после разместил у себя в магазине для украшения. Теперь полиция выясняет, нарушили ли они своими действиями закон об историческом наследии, нелегально завладев старинными предметами.

Сами амфоры, якорь и табличку передали в музей моря Санта-Полы, чтобы определить их точный возраст и происхождение. Пока предполагается, что в свое время они могли использоваться для хранения вина, оливкового масла или рыбного соуса, а также для транспортировки нефти.

В июле археологи нашли под Запорожьем артефакты - древние амфоры греков и скифов - фото.

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Дарья Мостовая

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