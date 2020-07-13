У пожилой женщины нашли потерянную древнюю вазу династии Цин и продали за $9 млн

Женщина пригласила эксперта, чтобы оценить вазу, стоявшую у нее дома. Оказалось, что этот артефакт сделали специально для одного из правителей Китая

В Гонконге на аукционе Sothebyʼs за $9 млн продали редкую китайскую вазу XVIII века, которую в 1950-х купили за $56. Об этом сообщает CNN.

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"Потерянный шедевр" провел последние 50 лет в одной из стран центральной Европы, окруженный кошками и собаками. Эта ваза была сделана специально для императора Цяньлун, который правил Китаем более 60 лет.

"Чудо, что эта необычайно хрупкая ваза выжила полвека в доме, окруженном бесчисленными домашними животными", - заявил председатель аукционного дома Sotheby's Asia Николас Чоу.

Нидерландец Иоганн ван Бош Розенталь рассказал, что 80-летняя владелица вазы пригласила эксперта для оценки, поскольку догадывалась, что за нее можно выручить какие-то деньги: "Мы зашли в комнату с множеством китайских произведений искусства, унаследованных много лет назад. Ее четыре кошки свободно ходили среди них".

Эксперты говорят, что артефакт продали в 1954 году на аукционе в Лондоне за $56, а затем перепродали за $101, поскольку не осознавали реальной ценности. 80-летняя женщина получила вазу в наследство.

25 октября 2019 года на аукционе Sothebys продали виски почти за $2 млн.

Владислав Сердюк

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