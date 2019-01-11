На Кубе разбился туристический автобус: погибли 7 человек

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В результате аварии туристического автобуса на востоке Кубы погибли три местных жителя и четверо иностранцев, еще пятеро пассажиров - в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную радиостанцию Кубы Radio Guantanamo.

Среди погибших - две женщины из Аргентины, гражданска Германии т гражданин Франции.

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Из 40 пассажиров в автобусе, который разбился между восточными городами Баракоа и Гуантанамо, 22 человека - иностранцы.

Более 30 пассажиров получили ранения, все они госпитализированы.

Свидетели сообщили Государственному кубинскому агентству новостей, что водитель попытался обогнать другое транспортное средство, но потерял управление на мокрой дороге, в результате чего автобус перевернулся.