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11.01.2019, 19:50

На Кубе разбился туристический автобус: погибли 7 человек

На Кубе разбился туристический автобус: погибли 7 человек - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Более 30 пассажиров получили ранения, все они госпитализированы

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В результате аварии туристического автобуса на востоке Кубы погибли три местных жителя и четверо иностранцев, еще пятеро пассажиров - в критическом состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную радиостанцию Кубы Radio Guantanamo.

Среди погибших - две женщины из Аргентины, гражданска Германии т гражданин Франции.

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Из 40 пассажиров в автобусе, который разбился между восточными городами Баракоа и Гуантанамо, 22 человека - иностранцы.

Более 30 пассажиров получили ранения, все они госпитализированы.

Свидетели сообщили Государственному кубинскому агентству новостей, что водитель попытался обогнать другое транспортное средство, но потерял управление на мокрой дороге, в результате чего автобус перевернулся.

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Теги: дтп, куба, туризм, иностранец
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