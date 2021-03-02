На Лесбосе нашли руины древней бани византийского периода – фото
02.03.2021, 09:12
Руины бани (источник - culture.gov.gr)
Греческие археологи нашли на Лесбосе руины бани – самой древней из тех, что когда-либо находили на острове. По предварительным оценкам, она была построена в эпоху ранней Византии, пишет Министерство культуры и туризма Греции.
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В частности, были обнаружены остатки ванн для холодной, теплой и горячей воды, мусоросжигательные установки, а также трехметровые мраморные ворота в два метра в ширину.
Дополнительно у входа в баню была найдена глазурованная посуда и бронзовые монеты предположительно VI-VII века н.э.
- В январе 2020 года археологи обнаружили в Мехико баню индейцев XIV века.
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