На Лесбосе нашли руины древней бани византийского периода – фото

Греческие археологи нашли на Лесбосе руины бани – самой древней из тех, что когда-либо находили на острове. По предварительным оценкам, она была построена в эпоху ранней Византии, пишет Министерство культуры и туризма Греции.

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В частности, были обнаружены остатки ванн для холодной, теплой и горячей воды, мусоросжигательные установки, а также трехметровые мраморные ворота в два метра в ширину.

Дополнительно у входа в баню была найдена глазурованная посуда и бронзовые монеты предположительно VI-VII века н.э.

В январе 2020 года археологи обнаружили в Мехико баню индейцев XIV века.

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Дарья Мостовая

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