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На Луне заметили аномальный кратер от корпуса ракеты, но что упало, пока неизвестно: фото

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 08:24
На Луне заметили аномальный кратер от корпуса ракеты, но что упало, пока неизвестно: фото - Фото
Ракета Falcon 9 преодолевает скорость звука (фото — пресс-служба SpaceX)

Зонд NASA на орбите вокруг Луны засек возле кратера Герцшпрунг место падения отработавшей ступени ракеты, которая столкнулась с лунной поверхностью в первые дни весны. Более того, астрономы увидели необычный двойной кратер шириной ~28 м в самом длинном измерении, пишут в Аризонском госуниверситете.

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Еще в конце 2021 года астрономы сообщали, что на курсе столкновения с Луной замечен корпус ракеты. Падение произошло 4 марта 2022 года.

Американский Лунный орбитальный разведчик (Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO) зафиксировал место удара: восточный кратер диаметром 18 м "наложился" на западный диаметром 16 м.

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Двойной кратер, как полагают специалисты, может указывать на то, что корпус ракеты имел два центра массы на каждом конце.

Обычно у израсходованной ракеты основная масса сосредоточена на конце с двигателями, тогда как остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного резервуара. Но так как происхождение этого корпуса остается неясным, двойной характер кратера может помочь расследователям узнать, что же упало на Луну.

Смотрите фото: NASA засекло китайский аппарат на обратной стороне Луны

Ранее предполагалось, что это, вероятно, была верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, которая запустила миссию Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) для NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в феврале 2015 года.

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Это первый случай, когда падение ракеты создало кратер такой формы. Четыре кратера от корпусов ракет миссий "Аполлон" (13, 14, 15, 17 полеты, см. фото выше) имели неправильную форму и были значительно больше, каждый свыше 35 м диаметром.

  • Такого с Земли никогда не увидите: появилось 85-мегапиксельное изображение Луны.
Евгений Пилипенко
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spacex falcon 9 Луна космос ракета орбита кратер LRO
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