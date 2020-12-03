UA

На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер: ничего удивительного

03.12.2020, 21:32
На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер: ничего удивительного - Фото
Адольф Гитлер Уунона (фото - Eagle FM Namibia)

Советником от избирательного округа Омпунджа в Намибии избран местный политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уунона говорит, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. Адольф, как и другие германские имена, не редкость в стране, которая когда-то была немецкой колонией.

При этом политик представляет партию, которая вела кампанию против колониального правления и правления белого меньшинства.

Он признал, что отец назвал его в честь нацистского лидера , но отметил, что "он, вероятно, не понимал, за что выступал Адольф Гитлер". "В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только когда я стал взрослым, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею ничего общего ни с чем подобным", – сказал Уунона.

Политик сказал, что его жена зовет его Адольфом, и он не планирует менять свое имя.

Читайте также: Сюр. Российский ТРЦ опубликовал фото Гитлера как ветерана второй мировой войны

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
адольф гитлер намибия

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Что вы знаете о психотерапии?

Что вы знаете о психотерапии?
 