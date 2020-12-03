На местных выборах в Намибии победил Адольф Гитлер: ничего удивительного

Советником от избирательного округа Омпунджа в Намибии избран местный политик по имени Адольф Гитлер Уунона. Об этом сообщает BBC.

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Уунона говорит, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. Адольф, как и другие германские имена, не редкость в стране, которая когда-то была немецкой колонией.

При этом политик представляет партию, которая вела кампанию против колониального правления и правления белого меньшинства.

Он признал, что отец назвал его в честь нацистского лидера , но отметил, что "он, вероятно, не понимал, за что выступал Адольф Гитлер". "В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только когда я стал взрослым, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею ничего общего ни с чем подобным", – сказал Уунона.

Политик сказал, что его жена зовет его Адольфом, и он не планирует менять свое имя.

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Вадим Ребрина

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