На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв: минимум 25 погибших
На незаконном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Reuters.
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Взрыв, повлекший за собой пожар, произошел на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Нигерии Риверс. Сейчас известно по меньшей мере о 25 погибших, среди которых – несколько несовершеннолетних.
"Число пострадавших очень велико... Мы насчитали 25 тел", – сообщил лидер общины Ифеани Омано, добавив, что их личности еще окончательно не установлены.
По словам местного жителя, взрыв произошел рано утром 22 октября. В местной полиции ранее подтвердили инцидент, но не назвали количество пострадавших и погибших.
Нигерия – крупнейший экспортер нефти в Африку. По официальным оценкам, она теряет в среднем 200 000 баррелей нефти в день – более 10% производства – из-за кражи трубопроводов или вандализма. Воровство и вандализм также приводят к сильному загрязнению региона.
- 27 июля 2021-го в Германии на заводе фармацевтической компании Bayer произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, минимум 16 – ранены.
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