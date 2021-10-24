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На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв: минимум 25 погибших

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 23:00
На нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв: минимум 25 погибших - Фото
Взрыв на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии в 2015-м (Фото - ЕРА)

На незаконном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает Reuters.

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Взрыв, повлекший за собой пожар, произошел на незаконном нефтеперерабатывающем заводе в штате Нигерии Риверс. Сейчас известно по меньшей мере о 25 погибших, среди которых – несколько несовершеннолетних.

"Число пострадавших очень велико... Мы насчитали 25 тел", – сообщил лидер общины Ифеани Омано, добавив, что их личности еще окончательно не установлены.

По словам местного жителя, взрыв произошел рано утром 22 октября. В местной полиции ранее подтвердили инцидент, но не назвали количество пострадавших и погибших.

СПРАВКА. Нелегальная переработка широко распространена в богатом нефтью районе Дельта в Нигерии. Бедные местные жители прокладывают трубопроводы, чтобы производить топливо и получать прибыль от продажи. Эта практика может быть такой же простой, как кипячение сырой нефти в бочках для извлечения топлива, что очень опасно.

Нигерия – крупнейший экспортер нефти в Африку. По официальным оценкам, она теряет в среднем 200 000 баррелей нефти в день – более 10% производства – из-за кражи трубопроводов или вандализма. Воровство и вандализм также приводят к сильному загрязнению региона.
  • 27 июля 2021-го в Германии на заводе фармацевтической компании Bayer произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, минимум 16 – ранены.

Читайте также: В России 16 человек погибли при взрыве на пороховом заводе под Рязанью

Оксана Житнюк
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