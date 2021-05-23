На ночном небе в мае будет редкое явление: "кровавая Луна" и суперлуние в один день

26 мая в ночном небе будет наблдаться "кровавая Луна" и суперлуние. Подобного не было более шести лет, сообщает пресс-служба NASA.

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"Кровавая Луна" – это явление, которое происходит при полном лунном затмении. Оно происходит, когда Луна полностью входит в конус тени от Земли, она приобретает ржавый или кроваво-красный цвет. Цвет настолько поразителен, что явление называют "кровавой Луной", пишут ученые.

В последний раз полное лунное затмение было почти 2,5 года назад, отмечают в NASA. Схематически полное лунное затмение выглядит так:

Оно произойдет 26 мая в 01:46 по тихоокеанскому времени (11:46 по Киеву). Луна войдет в самую темную часть тени Земли в 02:45 (12:45 по Киеву) и частично будет оставаться в тени до 05:53 (15:53).

Затмение смогут наблюдать на западе США и Канады, по всей Мексике, в большей части Центральной Америки и Эквадора, на западе Перу, на юге Чили и Аргентины. Полностью затмение смогут посмотреть в восточной Австралии, Новой Зеландии и на островах Тихого океана, включая Гавайи.

Также 26 мая будет наблюдаться самое крупное в году суперлуние, отмечают в NASA. Это явление происходит при совпадении полнолуния с нахождением Луны в пределах 90% перигея – точке ее наибольшего сближения с Землей. В такой позиции спутник кажется ярче и больше, чем обычно.

Полностью суперлуние будет видно 26 мая с 06:13 по Северноамериканскому центральному летнему времени (16:13 по Киеву). Это суперлуние также называют цветочным: так его знали индейцы в Северной Америке, ведь оно появлялось во время, когда расцветали растения.

В апреле было Розовое суперлуние: смотрите фото явления с разных уголков мира.

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Марк Сировой

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