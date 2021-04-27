Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото

В ночь с 26 на 27 апреля на ночном небе можно было наблюдать Розовое Суперлуние. Об этом сообщает NASA Science.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, это было первое из двух Суперлуний 2021 года (второе произойдет 26 мая). Луна будет выглядеть полной около трое суток, а уже вечером 29 апреля на севере-северо-западе сумеречного неба можно будет разглядеть и Меркурий.

На кадрах из разных уголков мира видно, что Луна, несмотря на название явления, не выглядит розовой. В NASA объясняют, что ее называют розовой, так как обычно в это время на востоке США цветет розовый горный флокс.

У этого Суперлуния есть несколько названий, добавляют ученые. Например, у прибрежных племен его было принято называть Рыбной Луной, так как в это время обычно нерестится американский шэд.

Сам же термин Суперлуние был введен астрономом Ричардом Нолле в 1979 году, отмечают в NASA. Он описывает явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в пределах 90% перигея – точке ее наибольшего сближения с Землей.

В Newsweek отмечали, что во время Суперлуния естественный спутник нашей планеты может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем при полнолунии в апогее – моменте нахождения Луны в наиболее отдаленной от Земли точке.

Весной 2020 года ученые объяснили, почему в 1110 году Луна исчезла с небосвода.

Смотрите также: NASA: Луна медленно уменьшается, очень медленно – видео

Фото – ЕРА