UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
27.04.2021, 07:51

Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото

1 / 13
Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото
Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото
Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фотоПрошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото

В ночь с 26 на 27 апреля на ночном небе можно было наблюдать Розовое Суперлуние. Об этом сообщает NASA Science.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, это было первое из двух Суперлуний 2021 года (второе произойдет 26 мая). Луна будет выглядеть полной около трое суток, а уже вечером 29 апреля на севере-северо-западе сумеречного неба можно будет разглядеть и Меркурий. 

На кадрах из разных уголков мира видно, что Луна, несмотря на название явления, не выглядит розовой. В NASA объясняют, что ее называют розовой, так как обычно в это время на востоке США цветет розовый горный флокс.

У этого Суперлуния есть несколько названий, добавляют ученые. Например, у прибрежных племен его было принято называть Рыбной Луной, так как в это время обычно нерестится американский шэд.

Сам же термин Суперлуние был введен астрономом Ричардом Нолле в 1979 году, отмечают в NASA. Он описывает явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с нахождением Луны в пределах 90% перигея – точке ее наибольшего сближения с Землей.

В Newsweek отмечали, что во время Суперлуния естественный спутник нашей планеты может казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем при полнолунии в апогее – моменте нахождения Луны в наиболее отдаленной от Земли точке.

Смотрите также: NASA: Луна медленно уменьшается, очень медленно – видео

Фото – ЕРА

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Луна, космос, суперлуние, полнолуние, розовое суперлуние
Еще по теме
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Археологи нашли в Египте крупнейший "золотой" город: ему около 3000 лет – фото
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Суровый хищник. Украинцы встретили в Антарктиде морского леопарда – фото, видео
Материалы по теме
Человечество запустит Interstellar в 1000 раз дальше, чем зонды-рекордсмены – "Вояджеры"
Мир Человечество запустит Interstellar в 1000 раз дальше, чем зонды-рекордсмены – "Вояджеры"
"Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск
Мир "Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск
Популярное
фото/видео
В Африке нашли самое древнее жилище предков человека: 3D-панорама, виртуальный тур пещерой
В Африке нашли самое древнее жилище предков человека: 3D-панорама, виртуальный тур пещерой
Полуфинал Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" – "Челси": где и во сколько смотреть матч онлайн
Полуфинал Лиги чемпионов. "Реал Мадрид" – "Челси": где и во сколько смотреть матч онлайн 09:33
Человечество запустит Interstellar в 1000 раз дальше, чем зонды-рекордсмены – "Вояджеры"
Человечество запустит Interstellar в 1000 раз дальше, чем зонды-рекордсмены – "Вояджеры" 08:47
Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото
Прошлой ночью мир увидел Розовое Суперлуние – фото 07:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 