NASA приостановило контракт со SpaceX по высадке людей на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приказало компании SpaceX приостановить работу по выигранному ими контракту на высадку людей на Луну из-за жалоб компаний Blue Origins и Dynetics. Об этом сообщает Reuters.
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Решение NASA означает, что компания Илона Маска SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом по лунной программе, пока Счетная палата США не примет решение по делу. Его должны опубликовать не позднее 4 августа.
В Blue Origin заявляют, что NASA предоставили SpaceX возможность пересмотреть свою заявку, чего не дали сделать другим компаниям. Также там утверждают, что это решение расширяет "монополистический" контроль SpaceX в освоении космоса.
- В мае 2020-го NASA отобрало Dynetics, Blue Origin и SpaceX для разработки проектов лунных посадочных модулей для программы Artemis ("Артемида"). Детали – тут.
- В декабре NASA отобрало 18 астронавтов, которые предендуют на полет на Луну.
- 17 апреля 2021-го NASA выбрало SpaceX для строительства посадочного модуля, который доставит астронавтов на Луну. на это SpaceX Маска должно получить от NASA почти $3 млрд.
- 27 апреля решение NASA оспорили Blue Origin и Dynetics.
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