NASA приостановило контракт со SpaceX по высадке людей на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приказало компании SpaceX приостановить работу по выигранному ими контракту на высадку людей на Луну из-за жалоб компаний Blue Origins и Dynetics. Об этом сообщает Reuters.

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Решение NASA означает, что компания Илона Маска SpaceX должна прекратить любую работу, связанную с контрактом по лунной программе, пока Счетная палата США не примет решение по делу. Его должны опубликовать не позднее 4 августа.

В Blue Origin заявляют, что NASA предоставили SpaceX возможность пересмотреть свою заявку, чего не дали сделать другим компаниям. Также там утверждают, что это решение расширяет "монополистический" контроль SpaceX в освоении космоса.

Владислав Сердюк

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