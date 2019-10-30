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На поминках в Германии 13 человек отравились кексом с гашишем

На поминках в Германии 13 человек отравились кексом с гашишем - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
30.10.2019, 13:08

18-летняя девушка-кондитер находится под следствием

13 человек отравились на поминках в Германии кексом с гашишем, который случайно был подан к столу. Об этом сообщает Fox News.

Поминки, где, по немецкой традиции, подавались кофе и кондитерские изделия, проходили в ресторане в пригороде Ростока Витхагене. После ужина 13 человек сообщили, что испытывают тошноту, головокружение и нуждаются в медицинской помощи.

Полиция Ростока сообщила, что женщина, ответственная за изготовление кексов, попросила 18-летнюю дочь испечь их. Кекс с гашишем был приготовлен для другого случая, однако мать подала его на поминальный стол вместо обычного кекса. По словам полиции, девушка находится под следствием.

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