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19.06.2019, 08:35

В Испании задержано судно с гашишем, экипаж - украинцы

В Испании задержано судно с гашишем, экипаж - украинцы - Фото
Фото: pixabay.com

Власти Испании задержали судно под молдавским флагом с 10 т гашиша на борту

Сотрудники налогового управления Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша. Как сообщает ведомство на сайте, экипаж состоит из восьми человек, все они - украинцы.

Гашиш упакован в свертки, всего 350 штук.

Судно длиной 79 метров задержали 17 июня в 160 км к юго-востоку от портового города Картахены.

Расследование провели в зоне таможенного контроля автономии Мурсия при сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье.

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Теги: наркотики, происшествие, гашиш, ELG
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