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На пропавшем в Индонезии самолете летели 62 человека. Предварительно, украинцев не было

09.01.2021, 16:10
На пропавшем в Индонезии самолете летели 62 человека. Предварительно, украинцев не было - Фото
Иллюстративное фото самолета Sriwijaya Air (фото - Panki Agorro, Jetphotos)

На борту самолета Boeing 737, который пропал с радаров у берегов Индонезии и, предположительно, разбился, находились 62 человека. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, передает CNN Indonesia.

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По его словам, на борту были 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди 50 пассажиров было 40 взрослых, семеро детей и трое младенцев. "Пожалуйста, помолитесь о благословении всех людей, чтобы процесс поиска и спасения прошел успешно", – сказал Сумади.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в Twitter, что, по предварительным данным посольства, украинцев не было на борту "потерпевшего катастрофу самолета".

  • Сегодня после взлета из Джакарты пропал с радаров самолет Boeing 737 авиакомпании Sriwijaya Air. В море нашли предполагаемые обломки борта.

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Марк Сировой
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