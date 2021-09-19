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На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель": фото

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 17:13
На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя
Медвежонок Меркель (Фото: teddy-fabrik.de)

В Германии в честь окончания срока полномочий Ангелы Меркель на должности федерального канцлера выпустили ее именного плюшевого медведя. Об этом сообщает Stern.

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Медвежонка сделали в популярной немецкой компании Hermann в городе Кобург, игрушка дополнит серию плюшевых мишек, в которую уже входят "Обама", "Хельмут Шмидт", "королева Елизавета II", "король Людвиг".

40-сантиметровый медвежонок "Меркель" одет в узнаваемые "канцлерские" красный жакет и колье. На нем парик, копирующий прическу Меркель, а его лапки сложены в "фирменном меркелевском жесте".

На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель": фото

"Мы пытаемся выразить моменты современной истории с помощью плюшевых мишек как вида искусства, – сказал управляющий директор Мартин Херманн. – На нашей семейной фабрике уже 101 год делают "именных медведей".

На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель": фото

На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель": фото

На прощание. К отставке канцлера в Германии выпустили плюшевого медведя "Меркель": фото

Плюшевые мишки "Меркель" стоят 189 евро.

"Это не детские игрушки, это предметы коллекционирования", – сказал Херманн.

Всего выпустят 500 медвежат, они будут пронумерованы. Ангеле Меркель подарят игрушку под номером 16 – в честь 16-летнего срока ее работы на посту канцлера Германии.

Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Меркель почти 4 года назад объявила, что после этих выборов уйдет из большой политики и больше не будет претендовать на какие-либо должности.

  • 30 август сообщалось, что поддержка Христианско-демократического союза Германии упала до 23,1% и практически сравнялась с рейтингом Социал-демократической партии ФРГ (22,6%). Депутаты, чиновники, а также стратеги партии Меркель связывают падение рейтингов со "слабой" кандидатурой Армина Лашета на пост нового главы немецкого правительства. 

Читайте также: 80% украинцев негативно относятся к Путину. Наиболее позитивно – к Меркель и Байдену

Наталия Медведева
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Ангела Меркель коллекция игрушка Германия
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