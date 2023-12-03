На севере Ирака уничтожен расчет пусковой установки, готовили удар по базе США – Reuters

Пять боевиков вооруженной группировки уничтожены в Ираке возле города Киркук, когда готовились нанести удар по базе США

Иллюстративное изображение (Фото - Пентагон)

Пять боевиков вооруженной группировки уничтожены в Ираке возле города Киркук, когда готовились нанести удар по базе США. Предположительно, расчет пусковой установки был уничтожен атакой американского беспилотника, пишет Reuters.

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Три источника в службах безопасности Ирака сообщили агентству, что пять уничтоженных боевиков готовились к запуску ракеты по военному объекту США.

Ранее сегодня представитель Пентагона заявил, что американские и международные силы подверглись обстрелу с применением нескольких ракет в районе авиабазы Румалин на северо-востоке Сирии, однако жертв и повреждений инфраструктуры не было.

С 17 октября иракские вооруженные группировки заявляли о нанесении более чем 70 ударов по силам США из-за поддержки Вашингтоном операции Израиля в сектора Газа.

В ноябре США нанесли две серии ударов по иракским вооруженным группировкам, которые были связаны с Ираном и совершали нападения на их силы. По результатам этих ударов были уничтожены по меньшей мере 10 боевиков, которые были идентифицированы как участники Катаиб Хезболла и иракских Сил народной мобилизации, официального учреждения безопасности, состоящего в основном из шиитских мусульманских вооруженных группировок, многие из которых имеют тесные связи с Ираном.

Правительство Ирака осудило эти удары как эскалацию и нарушение суверенитета Ирака.

Военный контингент США составляет 900 военнослужащих в Сирии и 2500 в Ираке. Их официальной задачей является консультирование местных сил безопасности для предотвращения возрождения террористической структуры Исламского государства, которое в 2014 году захватило большие территории обеих стран, но затем было разгромлено.