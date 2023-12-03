На півночі Іраку знищено розрахунок пускової установки, готували удар по базі США – Reuters

П'ять бойовиків збройного угруповання знищено в Іраку біля міста Кіркук, коли готувалися завдати удару по базі США

Ілюстративне зображення (Фото - Пентагон)

П'ять бойовиків збройного угруповання знищено в Іраку біля міста Кіркук, коли готувалися завдати удару по базі США. Імовірно, розрахунок пускової установки було знищено атакою американського безпілотника, пише Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Три джерела в службах безпеки Іраку повідомили, що п'ять знищених бойовиків готувалися до запуску ракети по військовому об'єкту США.

Раніше сьогодні представник Пентагону заявив, що американські та міжнародні сили зазнали обстрілу із застосуванням кількох ракет у районі авіабази Румалін на північному сході Сирії, проте жертв та пошкоджень інфраструктури не було.

З 17 жовтня іракські збройні угруповання заявляли про завдання понад 70 ударів по силах США через підтримку Вашингтоном операції Ізраїлю в секторі Гази.

У листопаді США завдали дві серії ударів по іракських збройних угрупованнях, які були пов'язані з Іраном і нападали на їхні сили. За результатами цих ударів було знищено щонайменше 10 бойовиків, які були ідентифіковані як учасники Катаїб Хезболла та іракських Сил народної мобілізації, офіційної установи безпеки, що складається переважно з мусульманських шиїтських збройних угруповань, багато з яких мають тісні зв'язки з Іраном.

Уряд Іраку засудив ці удари як ескалацію та порушення суверенітету Іраку.

Військовий контингент США складає 900 військовослужбовців у Сирії та 2500 в Іраку. Їхнім офіційним завданням є консультування місцевих сил безпеки для запобігання відродженню терористичної структури Ісламської держави, яка у 2014 році захопила великі території обох країн, але потім була розгромлена.