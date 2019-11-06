Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На таджикско-узбекской границе произошел бой: 17 убитых - фото

На таджикско-узбекской границе произошел бой: 17 убитых - фото - Фото
Таджикистан (фото - pixabay.com)
06.11.2019, 09:28

Инцидент произошел в 50 км к юго-западу от таджикской столицы Душанбе

В ночь на 6 ноября на погранзаставу "Ишкобод" на границе Таджикистана и Узбекистана напали неизвестные в масках. В ходе перестрелки погибли 17 человек, пишет пресс-служба таджикского центра Погранвойск.

Как уточнили силовики, на военный объект напали 20 злоумышленников, которые убили пограничника и полицейского. Им удалось захватить пять автоматов АКМ.

По словам пограничников Таджикистана, ответным огнем они убили 15 нападавших, остальных взяли живыми.

Читайте также: В Таджикистане тюремный бунт сторонников ИГ: более 30 убитых

Также "нейтрализовано" четыре автомобиля неизвестных, столько же - задержано.

Фото: пресс-служба МВД РТ

В Комитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что напавшие на погранзаставу якобы были боевиками террористической сети Исламское государство.

Смотрите видео: В Таджикистане жестоко убили четверых иностранных туристов

Напишите нам
таджикистан погранзастава
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 