На таджикско-узбекской границе произошел бой: 17 убитых - фото

Таджикистан (фото - pixabay.com)

В ночь на 6 ноября на погранзаставу "Ишкобод" на границе Таджикистана и Узбекистана напали неизвестные в масках. В ходе перестрелки погибли 17 человек, пишет пресс-служба таджикского центра Погранвойск.

Как уточнили силовики, на военный объект напали 20 злоумышленников, которые убили пограничника и полицейского. Им удалось захватить пять автоматов АКМ.

По словам пограничников Таджикистана, ответным огнем они убили 15 нападавших, остальных взяли живыми.

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Также "нейтрализовано" четыре автомобиля неизвестных, столько же - задержано.

Фото: пресс-служба МВД РТ

В Комитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что напавшие на погранзаставу якобы были боевиками террористической сети Исламское государство.

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