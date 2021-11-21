На выборах в Болгарии лидирует действующий президент, который назвал Крым "российским"
21.11.2021, 23:02
Румен Радев (Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV)
На проходящих сегодня, 21 ноября, выборах президента в Болгарии побеждает действующий лидер Румен Радев. Об этом сообщает BTV Novinite.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Накануне Радев назвал Крым "российским".
Как отмечается, о вероятной победе Радева во втором туре президентских выборов Болгарии свидетельствуют данные экзитпола Alpha Research, согласно которым он получил поддержку почти 63,9% избирателей.
Соперник Радева Анастас Герджиков, выдвинутый партией ГЭРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова, получил около 33,1% голосов.
В Болгарии президент выполняет скорее репрезентативную функцию, в то время как основная власть сконцентрирована в руках правительства.
- 18 ноября президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
- После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.
- 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии