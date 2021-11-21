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На выборах в Болгарии лидирует действующий президент, который назвал Крым "российским"

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2021, 23:02
На выборах в Болгарии лидирует действующий президент, который назвал Крым
Румен Радев (Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV)

На проходящих сегодня, 21 ноября, выборах президента в Болгарии побеждает действующий лидер Румен Радев. Об этом сообщает BTV Novinite.

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Накануне Радев назвал Крым "российским".

Как отмечается, о вероятной победе Радева во втором туре президентских выборов Болгарии свидетельствуют данные экзитпола Alpha Research, согласно которым он получил поддержку почти 63,9% избирателей. 

Соперник Радева Анастас Герджиков, выдвинутый партией ГЭРБ экс-премьер-министра Бойко Борисова, получил около 33,1% голосов.

В Болгарии президент выполняет скорее репрезентативную функцию, в то время как основная власть сконцентрирована в руках правительства.

  • 18 ноября президент Болгарии на общенациональном телеканале сказал, что оккупированный Крым "сейчас российский".
  • После этого МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве. В министерстве заявили, что слова Радева "резко диссонируют" с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и что МИД ожидает от президента опровержения его заявления.
  • 20 ноября Радев опять назвал Крым "российским". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал.
Наталия Медведева
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болгария Румен Радев
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