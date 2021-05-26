Россия отправила стратегические бомбардировщики на патрулирование Средиземного моря

Три стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное вооружение, Ту-22М3 Военно-воздушных сил России были отправлены в Средиземное море для "выполнения задач". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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"Дальние бомбардировщики Ту-22м3 совершили учебные полёты над акваторией Средиземного моря. Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах", – говорится в сообщении.

The Drive пишет, что таким образом РФ официально подтвердила, что ее бомбардировщики будут выполнять задачи в Средиземноморье.

Как отмечают журналисты, это отражает расширение влияния России в регионе, демонстрируя возврат РФ к тем миссиям, которые "советские бомбардировщики выполняли во времена холодной войны".

Тогда военные самолеты СССР следили за военными кораблями НАТО, действующими в этой части Средиземного моря, сообщает издание.

"Возвращаясь к временам холодной войны, российские бомбардировщики с поворотным крылом будут выполнять морские задания на "заднем дворе" НАТО", – подчеркнули авторы.

Вчера стало известно, что у России впервые появилась возможность управлять дальними стратегическими бомбардировщиками со своей авиабазы Хмеймим (Латакия) в Сирии – три Ту-22М3 уже совершили перелет туда.

Станислав Стороженко

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