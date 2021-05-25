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Россия впервые отправила стратегические бомбардировщики на базу в Сирию

25.05.2021, 15:28
Россия впервые отправила стратегические бомбардировщики на базу в Сирию - Фото
Ту-22М3 (Фото - ЕРА)

У России впервые появилась возможность управлять дальними стратегическими бомбардировщиками со своей авиабазы Хмеймим в Сирии – три Ту-22М3 уже совершили перелет туда. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что взлетно-посадочные полосы на базе были удлинены, а одна из них модернизирована, что позволило России размещать там самолеты всех типов. 

Как заявляют в Министерстве обороны России, вышеуказанные бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянной дислокации в РФ только после учений в Средиземном море. 

  • В феврале 2021 года стало известно, что аэродром Бельбек в оккупированном Крыму также модернизируется под нужды оккупантов. Там была изменена взлетно-посадочная полоса – ее удлинили и расширили. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят использовать аэродром для стратегических бомбардировщиков.

Читайте также: НАТО пишет о "необычном пике активности" ВВС РФ: истребители 10 раз перехватывали россиян

Станислав Стороженко
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Ту-22М3 хмеймим Сирия Россия ввс
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