Россия впервые отправила стратегические бомбардировщики на базу в Сирию

У России впервые появилась возможность управлять дальними стратегическими бомбардировщиками со своей авиабазы Хмеймим в Сирии – три Ту-22М3 уже совершили перелет туда. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что взлетно-посадочные полосы на базе были удлинены, а одна из них модернизирована, что позволило России размещать там самолеты всех типов.

Как заявляют в Министерстве обороны России, вышеуказанные бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянной дислокации в РФ только после учений в Средиземном море.

В феврале 2021 года стало известно, что аэродром Бельбек в оккупированном Крыму также модернизируется под нужды оккупантов. Там была изменена взлетно-посадочная полоса – ее удлинили и расширили. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят использовать аэродром для стратегических бомбардировщиков.

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Станислав Стороженко

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