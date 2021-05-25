Россия впервые отправила стратегические бомбардировщики на базу в Сирию
25.05.2021, 15:28
Ту-22М3 (Фото - ЕРА)
У России впервые появилась возможность управлять дальними стратегическими бомбардировщиками со своей авиабазы Хмеймим в Сирии – три Ту-22М3 уже совершили перелет туда. Об этом пишет Reuters.
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Сообщается, что взлетно-посадочные полосы на базе были удлинены, а одна из них модернизирована, что позволило России размещать там самолеты всех типов.
Как заявляют в Министерстве обороны России, вышеуказанные бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянной дислокации в РФ только после учений в Средиземном море.
- В феврале 2021 года стало известно, что аэродром Бельбек в оккупированном Крыму также модернизируется под нужды оккупантов. Там была изменена взлетно-посадочная полоса – ее удлинили и расширили. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты хотят использовать аэродром для стратегических бомбардировщиков.
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