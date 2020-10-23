Начало "новой эры" в регионе: Израиль нормализует отношения с Суданом

Чиновник Организации освобождения Палестины назвал решение Судана о нормализации отношений с Израилем "новым ударом в спину" палестинцев

Израиль и Судан договорились предпринять шаги по нормализации отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве США. Судан стал третьим арабским правительством, прекратившим военные действия с Израилем за последние два месяца, сообщает Reuters.

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"Лидеры согласились нормализовать отношения между Суданом и Израилем и положить конец состоянию войны между их странами", – говорится в совместном заявлении трех стран.

Также в документе говорится, что Израиль и Судан планируют установить экономические и торговые отношения с упором на сельское хозяйство. Высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности сказал, что такие вопросы, как официальное установление дипломатических отношений, будут решены позже.

Незадолго до объявления о соглашении между Израилем и Суданом президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о своем намерении официально отменить статус Судана как государственного спонсора терроризма. Белый дом назвал этот шаг "поворотным моментом" для Хартума, который пытается выйти из изоляции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль предпринимает шаги по нормализации отношений с Суданом, назвав это началом "новой эры" в регионе.

Высокопоставленный чиновник Организации освобождения Палестины назвал решение Судана о нормализации отношений с Израилем "новым ударом в спину" палестинцев.

13 августа 2020-го была достигнута договоренность между Израилем и ОАЭ: до тех пор дипотношения с Иерусалимом из арабских стран поддерживали только Египет и Иордания.

О потеплении отношений в паре Израиль-Бахрейн сообщил 11 сентября президент США Трамп.

Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Руководство Палестинской автономии резко осуждает нормализацию отношений арабского мира с Израилем, называя процесс со стороны арабских стран "ударом ножом в спину".

Вадим Ребрина

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