Вслед за ОАЭ. Израиль и Бахрейн установили дипломатические отношения

Израиль и Бахрейн договорились установить дипломатические отношения. Совместное заявление США, Бахрейна и Израиля опубликовал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Президент Дональд Трамп, его величество король Бахрейна Хамад бин Иса бин Салман Аль Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорили сегодня и согласились установить полноценные дипломатические отношения между Израилем и Королевством Бахрейн", – говорится в заявлении.

Соглашение было достигнуто в ходе телефонных переговоров. Событие названо в заявлении историческим прорывом.

Нетаньяху приветствовал соглашение как часть "новой эры мира" и предсказал, что за этим соглашением последуют другие, сообщает The Times of Israel.

Старший советник короля Бахрейна Халид Аль Халифа заявил, что нормализация – "позитивное и обнадеживающее послание народу Израиля о том, что справедливый и всеобъемлющий мир с палестинским народом – это лучший путь и подлинный интерес для его будущего и будущего народов региона".

Бахрейн стал четвертой арабской страной и второй страной Персидского залива, установившей дипломатические отношения с Израилем.

Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

