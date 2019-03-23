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23.03.2019, 21:13

Над Багузом подняли флаг Сирийских демократических сил: фото

Над Багузом подняли флаг Сирийских демократических сил: фото - Фото
Фото: EPA

В SDF заявили, что после поражения в Сирии пятилетний "халифат" Исламского государства закончился

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Сирийские демократические силы (SDF) во главе с курдами подняли флаги победы в Багузе - последнем оплоте боевиков террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает BBC.

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В SDF заявили, что после поражения в Сирии пятилетний "халифат" Исламского государства закончился.

Тем не менее отмечается, что джихадисты сохраняют свое присутствие в регионе и активно действуют в таких странах как  Нигерия, Йемен, Афганистан и Филиппины.

На пике своего могущества ИГ контролировала 88 тысяч квадратных километров территории в Сирии и Ираке.

По данным правительства США, в регионе до сих пор может насчитываться 15-20 тысяч вооруженных последователей ИГ, многие из которых состоят в "спящих" ячейках организации. Есть риск, что организация попытается восстановить свое влияние.

У ИГ много последователей в Афганистане, Египте, Ливии, в Юго-Восточной Азии и в странах Западной Африки.

Вчера, 22 марта, в Белом доме заявили, что Сирия полностью освобождена от Исламского государства.

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Теги: Сирия, исламское государство, багуз
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