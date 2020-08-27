"Надеюсь, он не обидится". В Сербии осудили режим Лукашенко, но надеются сохранить дружбу

Премьер Сербии напомнила о событиях 1999 года, когда Сербию поддержал только Лукашенко, прилетев с визитом к ним в страну

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич надеется, что Александр Лукашенко не обидится на них за то, что Белград присоединился к заявлению Европейского союза об осуждении действий беларуского режима. Об этом она заявила в эфире местной телерадикомпании RTS.

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Брнабич напомнила, что в свое время Лукашенко стал единственным государственным лидером, посетившим Сербию во время бомбардировки НАТО в 1999 году.

"Мы не должны забывать о дружбе Лукашенко с нашим народом в трудные времена. Я надеюсь, что Лукашенко не обидится на это", — прокомментировала премьер присоединение Сербии к осуждению действующего режима в Беларуси.

СПРАВКА. В период с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово Союзная Республика Югославия подверглась бомбардировке со стороны НАТО. В то время в состав республики входило шесть стран, в том числе и Сербия.



14 апреля 1999 года в Сербию с визитом прилетел Александр Лукашенко. По мнению сербского президента Александра Вучича, тем самым президент Беларуси показал, что он поддерживает и любит народ Сербии.

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Дарья Мостовая

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