"Надеюсь, он не обидится". В Сербии осудили режим Лукашенко, но надеются сохранить дружбу
Премьер Сербии напомнила о событиях 1999 года, когда Сербию поддержал только Лукашенко, прилетев с визитом к ним в страну
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич надеется, что Александр Лукашенко не обидится на них за то, что Белград присоединился к заявлению Европейского союза об осуждении действий беларуского режима. Об этом она заявила в эфире местной телерадикомпании RTS.
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Брнабич напомнила, что в свое время Лукашенко стал единственным государственным лидером, посетившим Сербию во время бомбардировки НАТО в 1999 году.
"Мы не должны забывать о дружбе Лукашенко с нашим народом в трудные времена. Я надеюсь, что Лукашенко не обидится на это", — прокомментировала премьер присоединение Сербии к осуждению действующего режима в Беларуси.
14 апреля 1999 года в Сербию с визитом прилетел Александр Лукашенко. По мнению сербского президента Александра Вучича, тем самым президент Беларуси показал, что он поддерживает и любит народ Сербии.
- 19 августа главы государств-членов ЕС заявили, что не признают результаты президентских выборов в Беларуси.
- В тот же день Европарламент призвал немедленно применить санкции к властям Беларуси.
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