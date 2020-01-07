Наемников Вагнера лечат в больнице, связанной с Путиным - Reuters

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Больница в Санкт-Петербурге, которой управляют и частично владеют люди, связанные с президентом России Владимиром Путиным, оказывает медицинскую помощь российским наемникам ЧВК Вагнер, получившим ранения за границей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что клиника принадлежит крупной страховой компании АО Согаз, топ-менеджеры и владельцы которой – родственники Путина и другие люди, связанные с президентом (согласно базе данных SPARK, которая собирает данные из бизнес-реестров).

Сообщается, что гендиректор клиники Владислав Баранов поддерживает деловые отношения со старшей дочерью Путина Марией. У Reuters нет доказательств причастности дочери к общению с военными наемниками.

По телефону Баранов сказал Reuters: "Забудьте о наших клиниках, мой вам совет". На письменные вопросы он ответил: "Я не хочу с вами общаться".

Пресс-секретарь Путина сказал: "У нас нет информации по этому поводу". Минобороны РФ, Согаз и дочь Путина не ответили на запросы о комментариях.

Reuters пообщались в клинике с пациентом Александром Кузнецовым, который сказал, что был в Ливии и что русские там "боролись с международным терроризмом, чтобы защитить интересы Москвы".

Бывший наемник ​​Вагнера, который проходил лечение в клинике, и еще один наемник, когда им представили фотографию Кузнецова, опознали его как командира штурмового подразделения ЧВК Вагнера, который был ранен во время боевых действий в Ливии. Кузнецов подтвердил, что был частным военным командиром, но не уточнил, в какой группе.

По словам бывшего наемника, клиника Согаз предлагает услуги ЧВК Вагнер как минимум с 2016 года. Он сказал, что лечился там от полученного в Сирии ранения вместе с пятью или шестью другими ранеными наемниками.

Его мать рассказала Reuters, что одна из медицинских услуг, которую получил ее сын, стоила $10 000 – она узнала об этом из медицинских документов, но пациентам платить не пришлось, для них лечение бесплатное. Reuters не проверял эти документы и не смог подтвердить это.

На вопрос, кто оплачивал его лечение, раненый командир Кузнецов сказал, что не знает.

Согласно официальной правительственной базе данных госконтрактов РФ, Согаз обеспечивает страхование жизни и здоровья российских военнослужащих и нацгвардейцев.

Замгендиректора Согаза – Михаил Путин, который, по данным местных СМИ, является сыном одного из двоюродных братьев Путина. Кремль подтвердил, что он дальний родственник президента.

Сын другого двоюродного брата Путина, Михаила Шеломова, владеет 12,5% акций Согаза через компанию Accept, согласно официальным данным компании.

Юрий Ковальчук, которого Путин публично назвал своим другом, и его жена косвенно владеют пакетом акций в Согазе, согласно отчетам компании.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер, который работал в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах вместе с Путиным до того, как тот стал президентом, председательствует в совете директоров Согаза, согласно веб-сайту компании и записям компании.

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