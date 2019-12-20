Нападение на ФСБ в Москве. Число жертв увеличилось

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В больнице в Москве скончался один из сотрудников российских правоохранительных органов, который был ранен во время перестрелки у офиса ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Таким образом, по информации СК, в результате нападения погибли двое российских силовиков.

Еще пять человек госпитализированы с ранениями, один из них – гражданское лицо, уточнили в СК.

Никаких других подробностей там не сообщили. Указали только, что изучают все обстоятельства произошедшего, "в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

19 декабря после пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и в преддверии празднования дня ФСБ неизвестный устроил стрельбу у офиса этой спецслужбы в Москве. Он был убит снайпером. Сообщалось об одном погибшем ФСБ-шнике и пятерых раненых.

Российские СМИ выяснили, кто такой подозреваемый, и каким мог быть его мотив.