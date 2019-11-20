Написанное от руки заявление Трампа озадачило журналистов: фото

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Президент США Дональд Трамп, выступая сегодня перед журналистами после обличающих его показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, зачитал заявление, которое было написано черным маркером, печатными буквами и с ошибками. Об этом сообщает CNN.

"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid pro quo (услуга за услугу, - ред.). Скажите Зеленскому, чтобы он поступил правильно. Это последнее слово от президента США", - было написано на листе, который Трамп держал в руке.

При этом фамилия украинского президента была написана с несколькими ошибками – Зеллинский.

Президент США сказал журналистам, что неоднократно говорил Сондленду по телефону, что ничего не хочет от Украины.

"Это не тот человек, которого я хорошо знаю. Хотя, похоже, он хороший парень", - сказал Трамп о Сондленде.

Сегодня посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, что на Украину оказывалось давление по поручению личного адвоката Трампа Руди Джулиани, который выполнял указания президента США.