NASA дало ответ SpaceX по поводу запуска Crew Dragon к МКС

Фото: SpaceX

Аэрокосмическое агентство NASA окончательно одобрило запланированный 2 марта тестовый запуск корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Reuters.

Разрешение NASA убирает основное препятствие для SpaceХ, стремящейся возобновить полеты американских астронавтов в космос на своих кораблях после того, как в 2011 году программы пилотируемых полетов на челноках Shuttle были прекращены.

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Агентство NASA выделило $2,6 млрд компании SpaceX и $4,2 млрд конкурирующей Boeing на создание отдельных систем запуска ракеты и капсулы для доставки американских астронавтов на МКС.

"После целого дня совещаний и обсуждений NASA и SpaceX приступают к реализации плана провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - говорится в заявлении NASA.

Сейчас все экипажи доставляются на МКС и обратно российскими кораблями "Союз".

15 февраля сообщалось, что директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн не знает, какая из двух компаний, которые создают космические корабли для пилотируемых полетов, первой осуществит выведение астронавтов на Международную космическую станцию.