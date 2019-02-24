Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.02.2019, 08:16

NASA дало ответ SpaceX по поводу запуска Crew Dragon к МКС

NASA дало ответ SpaceX по поводу запуска Crew Dragon к МКС - Фото
Фото: SpaceX

Полет запланирован на 2 марта

Реклама
Реклама

Аэрокосмическое агентство NASA окончательно одобрило запланированный 2 марта тестовый запуск корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Reuters.

Разрешение NASA убирает основное препятствие для SpaceХ, стремящейся возобновить полеты американских астронавтов в космос на своих кораблях после того, как в 2011 году программы пилотируемых полетов на челноках Shuttle были прекращены.

Реклама

Агентство NASA выделило $2,6 млрд компании SpaceX и $4,2 млрд конкурирующей Boeing на создание отдельных систем запуска ракеты и капсулы для доставки американских астронавтов на МКС.

"После целого дня совещаний и обсуждений NASA и SpaceX приступают к реализации плана провести первый испытательный полет Crew Dragon без экипажа на Международную космическую станцию", - говорится в заявлении NASA.

Сейчас все экипажи доставляются на МКС и обратно российскими кораблями "Союз".

15 февраля сообщалось, что директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн не знает, какая из двух компаний, которые создают космические корабли для пилотируемых полетов, первой осуществит выведение астронавтов на Международную космическую станцию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: nasa, spacex, космос, мкс, crew dragon
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 