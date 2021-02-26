NASA дало возможность полюбоваться видом ночной Венеры вблизи – фото

NASA опубликовало фото темной стороны Венеры – заснять его удалось при помощи космического зонда Parker Solar Probe. Зонд запущен для изучения внешней оболочки Солнца, но в процессе полета он также несколько раз пролетал мимо Венеры, что позволило сделать снимок ее ночной стороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На снимке Венера находится в окружении звезд, а темное пятно в ее центральной части – это Земля Афродиты, самый большой "горный регион" планеты.

Также камера зонда обнаружила, что по краю планеты проходит яркий "ободок", который может быть ночным свечением атмосферы, излучаемым атомами кислорода при соединении с атомами азота.

В сентябре 2020 года ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры.

Читайте также: Кто покупал "билет на Марс". Смотрите, где сейчас ваши имена – фото за миллионы километров

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.