NASA дало возможность полюбоваться видом ночной Венеры вблизи – фото
NASA опубликовало фото темной стороны Венеры – заснять его удалось при помощи космического зонда Parker Solar Probe. Зонд запущен для изучения внешней оболочки Солнца, но в процессе полета он также несколько раз пролетал мимо Венеры, что позволило сделать снимок ее ночной стороны.
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На снимке Венера находится в окружении звезд, а темное пятно в ее центральной части – это Земля Афродиты, самый большой "горный регион" планеты.
Также камера зонда обнаружила, что по краю планеты проходит яркий "ободок", который может быть ночным свечением атмосферы, излучаемым атомами кислорода при соединении с атомами азота.
- В сентябре 2020 года ученые нашли возможные признаки жизни в облаках Венеры.
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