UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

NASA дало возможность полюбоваться видом ночной Венеры вблизи – фото

26.02.2021, 11:57
NASA дало возможность полюбоваться видом ночной Венеры вблизи – фото - Фото
Венера. Иллюстративное фото: depositphotos.com

NASA опубликовало фото темной стороны Венеры – заснять его удалось при помощи космического зонда Parker Solar Probe. Зонд запущен для изучения внешней оболочки Солнца, но в процессе полета он также несколько раз пролетал мимо Венеры, что позволило сделать снимок ее ночной стороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На снимке Венера находится в окружении звезд, а темное пятно в ее центральной части – это Земля Афродиты, самый большой "горный регион" планеты.

Также камера зонда обнаружила, что по краю планеты проходит яркий "ободок", который может быть ночным свечением атмосферы, излучаемым атомами кислорода при соединении с атомами азота.

Читайте также: Кто покупал "билет на Марс". Смотрите, где сейчас ваши имена – фото за миллионы километров

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
nasa космос фото Венера
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 