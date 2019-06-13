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13.06.2019, 09:43

NASA спрогнозировало уровни солнечной радиации на 10 лет вперед

NASA спрогнозировало уровни солнечной радиации на 10 лет вперед - Фото
Фото выброса солнечного вещества: NASA / Goddard Space Flight Center

Несмотря на то, что ученые не до конца понимают, как "работает" Солнце, по их прогнозам, ближайшие годы будут спокойными в плане космической погоды

Активность выбросов корональной массы на Солнце и другие процессы на нашей звезде в следующем цикле, который длится в среднем 11 лет, будет наименьшей за последние 200 лет. Это отличные новости для астронавтов, которые полетят на Луну, пишут в NASA: люди на борту корабля и на поверхности спутника не так сильно облучатся, как могли бы.

Максимум предстоящего цикла (измеряется по количеству пятен на Солнце) может быть на 30-50% ниже, чем в прошлом цикле. Астрономы говорят, что новый цикл активности начнется в 2020-м и достигнет пика в 2025 году.

Солнечные пятна - области на Солнце с магнитными полями, которые в тысячи раз сильнее земных. Чем их меньше в точке максимальной солнечной активности - тем меньше число опасных всплесков радиации".

Соответствующее исследование проведено ученым из Центра Эймса Аэрокосмического управления США Ириной Китиашвили. Она объединила данные наблюдения за магнитным полем Солнца от двух орбитальных миссий с данными, собранными с 1976 года наземной обсерваторией.

"Знание, как будет вести себя Солнце, даст информацию для планирования защитных мер для следующих покорителей космоса. Оно также позволит защитить технику, от которой мы зависим: спутники, посадочные модули и роверы", - отметили в NASA.

В августе 1972 года между миссиями "Аполлон-16" и "Аполлон-17" произошел солнечный шторм, из-за чего в окрестностях звезды повысились уровни радиации - в том числе на Земле и Луне. Землю от нее защищает магнитное поле планеты, но в космосе опасность для людей гораздо выше.

В ближайшие пять лет американцы надеются доставить астронавтов на южный полюс Луны, чтобы затем закрепиться там и построить базу. Это программа "Артемида". Затем последует новый этап покорения космоса: полет на Марс.

Вчера, 12 июня 2019 года, SpaceX запустили самый дорогостоящий груз в своей истории: на $1 млрд.

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Теги: nasa, радиация, Луна, космос, солнце, корона, магнитная буря, Artemis
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