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NASA завершило развертывание крупнейшего и самого дорогого в истории телескопа James Webb

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 12:15
NASA завершило развертывание крупнейшего и самого дорогого в истории телескопа James Webb - Фото
Телескоп Джеймс Уэбб Фото - NASA

Инженеры NASA завершили развертывание крупнейшего космического телескопа James Webb. Об этом сообщает пресс-служба NASA. 

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Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд длилось две недели.  

"Совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Канадским космическим агентством миссия Уэбба исследует каждую фазу космической истории — от нашей Солнечной системы до самых отдаленных наблюдаемых галактик в ранней Вселенной", – заявляют в NASA.

Это историческое событие, сказал директор программы Webb в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон: "Это первая попытка миссии под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развертыванию обсерватории в космосе — выдающийся подвиг для нашей команды, NASA и всего мира".

"Webb полностью развернут! Поздравления всем причастным. Нам не терпится увидеть, что этот телескоп приготовил для международного астрономического сообщества", – заявили в Канадском космическом агентстве.

СПРАВКА. Телескоп James Webb был запущен на космодроме Куру во Французской Гвиане. Его целью является дополнить и беспрецедентно расширить открытие телескопа Hubble, работающего на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря ему удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной – от Большого взрыва до конца периода формирования первых звезд и начала формирования галактик.
Владислав Сердюк
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nasa james webb
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