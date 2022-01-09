NASA завершило развертывание крупнейшего и самого дорогого в истории телескопа James Webb

Инженеры NASA завершили развертывание крупнейшего космического телескопа James Webb. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд длилось две недели.

"Совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Канадским космическим агентством миссия Уэбба исследует каждую фазу космической истории — от нашей Солнечной системы до самых отдаленных наблюдаемых галактик в ранней Вселенной", – заявляют в NASA.

Это историческое событие, сказал директор программы Webb в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон: "Это первая попытка миссии под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развертыванию обсерватории в космосе — выдающийся подвиг для нашей команды, NASA и всего мира".

#NASAWebb completed all of its major deployments & is ready for its next steps! #UnfoldTheUniverse More https://t.co/n9v3La32ic pic.twitter.com/rEFW26lpaI — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 8, 2022

"Webb полностью развернут! Поздравления всем причастным. Нам не терпится увидеть, что этот телескоп приготовил для международного астрономического сообщества", – заявили в Канадском космическом агентстве.

СПРАВКА. Телескоп James Webb был запущен на космодроме Куру во Французской Гвиане. Его целью является дополнить и беспрецедентно расширить открытие телескопа Hubble, работающего на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря ему удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной – от Большого взрыва до конца периода формирования первых звезд и начала формирования галактик.

В материале от LIGA.net читайте об истории создания James Webb: сколько стоил, когда начались работы над созданием и в честь кого назван.

читайте об истории создания James Webb: сколько стоил, когда начались работы над созданием и в честь кого назван. Президент США Байден 26 декабря 2021 поздравил с запуском телескопа NASA.

Владислав Сердюк

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