NASA завершило развертывание крупнейшего и самого дорогого в истории телескопа James Webb

Инженеры NASA завершили развертывание крупнейшего космического телескопа James Webb. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Развертывание аппарата стоимостью в $10 млрд длилось две недели.

"Совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Канадским космическим агентством миссия Уэбба исследует каждую фазу космической истории — от нашей Солнечной системы до самых отдаленных наблюдаемых галактик в ранней Вселенной", – заявляют в NASA.

Это историческое событие, сказал директор программы Webb в штаб-квартире NASA Грегори Робинсон: "Это первая попытка миссии под руководством NASA выполнить сложную последовательность действий по развертыванию обсерватории в космосе — выдающийся подвиг для нашей команды, NASA и всего мира".

#NASAWebb completed all of its major deployments & is ready for its next steps! #UnfoldTheUniverse More https://t.co/n9v3La32ic pic.twitter.com/rEFW26lpaI