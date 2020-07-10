Нашли предсмертную записку погибшего мэра Сеула

Умерший мэр Сеула Пак Вон Сун написал в предсмертной записке, что хочет, чтобы его тело кремировали

В доме найденного мертвым мэра Сеула Пака Вон Суна обнаружили предсмертную записку. Об этом сообщили южнокорейские чиновники, передает CBC News.

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"Приношу всем извинения. Я благодарю всех, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак.

Чиновник также указал, что желает, чтоб его останки кремировали, а прах – развеяли над могилой родителей. В течение пяти дней скорбящие смогут проститься с политиком в одной из столичных больниц.

В полиции точную причину смерти Пака пока не называли, заявив лишь, что следов насилия на месте гибели политика не было.

В то же время на сеульском канале CBS вчера сообщили, что одна из секретарей Пака подала в среду жалобу на него в полицию. Она заявила о сексуальных домогательствах, которые якобы были со стороны политика в течение длительного периода. При этом, отмечают в издании, сам Пак в течение карьеры боролся за гендерное равенство и был первым Южной Корее адвокатом, выигравшим дело о сексуальных домогательствах.

СПРАВКА. Пак был южнокорейским общественным деятелем и адвокатом по правам человека. В 2011 году был избран на пост мэра Сеула, в июне 2018-го переизбран на новый срок. 64-летнего чиновника считали потенциальным кандидатом на президентские выборы 2022 года.

Вчера дочь мэра Сеула заявила в полицию о пропаже отца. Она сказала, что Пак покинул дом, оставив сообщение, похожее на завещание.

Полиция искала мэра, используя дроны и служебных собак. Позже Пака нашли мертвым на Севере Сеула.

Марк Сировой

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