Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Тело мэра, который был фигурантом скандала о сексуальных домогательствах, обнаружено возле традиционного корейского ресторана

Мэра Сеула Пака Вон Суна нашли мертвым в северной части города. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на полицию.

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Дочь мэра сказала полиции, что его телефон был выключен после того, как он покинул дом.

АР уточняет, что тело мэра, который был фигурантом скандала о сексуальных домогательствах, обнаружено возле традиционного корейского ресторана на севере Сеула.

Телекомпания SBS, базирующаяся в Сеуле, сообщила, что одна из секретарей Пака в среду подала жалобу в полицию в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами.

Сегодня, около пяти часов вечера по местному времени (11 утра по Киеву) дочь мэра Сеула заявила в полицию о пропаже отца. Она сказала, что Пак покинул дом четыре или пять часов назад, оставив сообщение, похожее на завещание.

Полиция искала мэра, используя дроны и служебных собак.

Вадим Ребрина

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