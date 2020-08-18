"Настоящий герой". Мужчина побил трехметровую акулу, которая напала на его жену

Женщина после нападения акулы оказалась в больнице, ее состояние стабильное

В Австралии мужчина побил трехметровую акулу, которая напала на его жену. Об этом сообщает BBC News.

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Отмечается, что нападение произошло, когда 35-летний Шантель Дойль занимался серфингом с женой на побережье штата Новый Южный Уэльс. Мужчина, увидев акулу, спрыгнул в воду и начал бить животное, пока оно не отпустило супругу.

После инцидента женщину доставили в больницу Ньюкасла, у нее – серьезные повреждения правой ноги, состояние стабильное.

Эксперты рассказали австралийским СМИ, что акула имела около трех метров в длину и вероятно была молодой белой акулой.

"Этот парень спрыгнул со своей доски на акулу, ударил ее, чтобы та отпустила женщину, а затем помог пострадавшей добраться до берега. Настоящий герой", - похвалил мужчину представитель организации спасателей Surf Life Saving.

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Марк Сировой

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