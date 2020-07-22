Полицейский в США вытянул мальчика из прибоя за миг до встречи с акулой – видео
У спасенного, по мнению полисменов, "теперь будет классная история для рассказов"
Сотрудник полиции Коко-Бич в американском штате Флорида спас от возможной атаки акулы маленького мальчика, который катался в прибрежной полосе на доске и не заметил приближения хищника. Ролик опубликован в Facebook местной полиции.
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Офицер Адриан Косицки был не при исполнении и прогуливался с женой по пляжу, когда заметил акулу. Полисмен быстро забежал в воду и вытащил мальчика из прибоя - как раз в те секунды, когда акула начала опасно приближаться, будучи всего в паре метров.
"Мы явно не морские биологи, обученные различать виды акул, их привычки питания и агрессивность к пловцам, мы просто делаем то, что делаем лучше всего: защищаем людей от вреда. Благодаря Адриану мы никогда не узнаем, каковы были намерения акулы", - пишут сослуживцы офицера.
Зато, добавили они, теперь у этого мальчика "на всю жизнь будет крутая история для рассказов".
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