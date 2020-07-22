Полицейский в США вытянул мальчика из прибоя за миг до встречи с акулой – видео

У спасенного, по мнению полисменов, "теперь будет классная история для рассказов"

Сотрудник полиции Коко-Бич в американском штате Флорида спас от возможной атаки акулы маленького мальчика, который катался в прибрежной полосе на доске и не заметил приближения хищника. Ролик опубликован в Facebook местной полиции.

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Офицер Адриан Косицки был не при исполнении и прогуливался с женой по пляжу, когда заметил акулу. Полисмен быстро забежал в воду и вытащил мальчика из прибоя - как раз в те секунды, когда акула начала опасно приближаться, будучи всего в паре метров.

СПРАВКА. Побережье Флориды - самое опасное для купающихся/серферов место на планете в плане возможного нападения акул, опаснее, чем воды в Южной Каролине, Гавайях и Калифорнии. Ежегодно во всем мире регистрируется по 70-100 случаев атак этих хищников, более половины - в США, затем - в Австралии.

"Мы явно не морские биологи, обученные различать виды акул, их привычки питания и агрессивность к пловцам, мы просто делаем то, что делаем лучше всего: защищаем людей от вреда. Благодаря Адриану мы никогда не узнаем, каковы были намерения акулы", - пишут сослуживцы офицера.

Зато, добавили они, теперь у этого мальчика "на всю жизнь будет крутая история для рассказов".

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Евгений Пилипенко

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