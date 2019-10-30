В Австралии акула откусила туристу ногу и порвала другого: видео

Около популярного австралийского пляжа Эйрли-Бич на северо-востоке страны произошло нападение акулы на ныряльщиков, которое стало темой дня в местных СМИ. Двое туристов из Британии плавали с маской и трубкой в прибрежной полосе, когда произошла атака, пишет ресурс ABC.net.ua.

По словам жертв атаки, акула напала, когда они дурачились в море - боролись и били по воде.

Смотрите видео: Голый мужчина в Канаде запрыгнул в аквариум с акулами

Одному мужчине 28 лет животное откусило правую ногу, и попыталось сделать то же самое со вторым, 22-летним, но тот отделался серьезными рваными ранами.

Пострадавших экстренно доставили на вертолете в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

Год назад там же произошло смертельное нападение акулы на купающегося.

Смотрите фото: Акула напала на модель во время фотосессии на Багамах