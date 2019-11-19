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Ученые открыли новый вид акулы: ей 91 млн лет

Ученые открыли новый вид акулы: ей 91 млн лет - Фото
Акула, океан, лодка (иллюстрация - pixabay.com)
19.11.2019, 16:39

В США исследователи обнаружили останки акул вида Cretodus houghtonorum

Американские ученые собрали скелет акулы, останки который были найдены в 2010 году, и объявили, что это новый вид животного. Об этом сообщает Naked Science

Скелет неполон, а также не имеет головы, но при этом представляет собой лучший образец рода Cretodus, найденный в Северной Америке. Находка состоит из 134 зубов, 61 позвонка, 23 чешуек и фрагментов хряща. 

Ученые предположили, что это была медлительная рыба, называемая Lamniformes. Ее длина достигала 6,8 метров. Исследователи предположили, что этот вид исчез из-за доминирования более крупного вида Squalicorax.

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наука ученые акула новый вид Cretodus houghtonorum
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