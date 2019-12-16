Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НАТО: Активность субмарин РФ - наибольшая с времен холодной войны

НАТО: Активность субмарин РФ - наибольшая с времен холодной войны - Фото
Фото: ЕРА
16.12.2019, 16:37

В связи с этим альянс увеличивает количество морских патрулей в Северной Атлантике

В 2019 году НАТО зафиксировало наибольшую со времен холодной войны активность российских подводных лодок. Об этом говорится в материале RND.

По данным издания, особенная активность проявлялась в Северной Атлантике и Норвежском море. Так, в ноябре был зафиксировано несколько современных субмарин, пересекших в западную сторону Фареро-Исландский рубеж (линия противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией).

В связи с этим НАТО решило увеличить количество морских патрулей в регионе, а вопрос модернизации военно-морских сил является предметом интенсивного обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Россия, как говорится во внутреннем отчете НАТО, хочет иметь возможность наносить удары по всему миру, и, в частности, приблизиться к США. Речь идет также о нарушении маршрутов снабжения НАТО, например, путем ограниченных атак с применением оружия дальнего действия по таким целям, как погрузочные объекты армии США в Бремерхафене (Германия).

Кроме того, один из сценариев, спрогнозированных в НАТО, заключается в том, что российские подводные лодки повреждают подводные кабели между США и Европой: большая часть интернет-связи проходит через эти кабели. Атаки такого рода могут быть частью гибридной войны.

  • 7 ноября главы военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов подписали договоренность об усилении позиций НАТО в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовыми отразить угрозу из России.

Читайте также: Столтенберг: У РФ нет права голоса по вступлению Украины в НАТО

Напишите нам
нато агрессия России подводные лодки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 