НАТО: Активность субмарин РФ - наибольшая с времен холодной войны

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В 2019 году НАТО зафиксировало наибольшую со времен холодной войны активность российских подводных лодок. Об этом говорится в материале RND.

По данным издания, особенная активность проявлялась в Северной Атлантике и Норвежском море. Так, в ноябре был зафиксировано несколько современных субмарин, пересекших в западную сторону Фареро-Исландский рубеж (линия противолодочной обороны НАТО между Гренландией, Исландией и Великобританией).

В связи с этим НАТО решило увеличить количество морских патрулей в регионе, а вопрос модернизации военно-морских сил является предметом интенсивного обсуждения в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Россия, как говорится во внутреннем отчете НАТО, хочет иметь возможность наносить удары по всему миру, и, в частности, приблизиться к США. Речь идет также о нарушении маршрутов снабжения НАТО, например, путем ограниченных атак с применением оружия дальнего действия по таким целям, как погрузочные объекты армии США в Бремерхафене (Германия).

Кроме того, один из сценариев, спрогнозированных в НАТО, заключается в том, что российские подводные лодки повреждают подводные кабели между США и Европой: большая часть интернет-связи проходит через эти кабели. Атаки такого рода могут быть частью гибридной войны.

7 ноября в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовыми отразить угрозу из России. главы военно-морских сил Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов подписали договоренность об усилении позиций НАТО

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