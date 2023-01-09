НАТО и ЕС намерены вывести сотрудничество на новый уровень на фоне угрозы со стороны РФ

НАТО и Европейский Союз намерены усилить сотрудничество на фоне российского вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на проект совместного заявления, которое 10 января должны подписать в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейского совета Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В документе отмечается, что российская агрессия стала ключевым вызовом евроатлантической безопасности и стабильности.

"Поскольку угрозы безопасности и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, увеличиваются в масштабах и размахе, мы выведем наше партнерство на новый уровень", – говорится в заявлении.

Декларация также определяет важнейшие сферы для углубления сотрудничества: это борьба с растущей геостратегической конкуренцией, защита критической инфраструктуры, реагирование на угрозы в сфере новейших технологий и космоса.

В совместной декларации – первой с 2018 года – НАТО и ЕС отмечают, что альянс остается основой коллективной обороны как для его членов, так и для евроатлантического региона в целом. Однако документ будет признавать возможность усиления европейской обороны в качестве дополнения к НАТО.

НАТО рассматривает Евросоюз как уникального и важного для себя партнера. Большинство членов обеих организаций – общие, у них похожие ценности и сталкиваются они с подобными угрозами и вызовами.

В 2016 году в рамках первого совместного заявления, сделанного в Варшаве, они наметили для себя сферы усиления сотрудничества на фоне совместных вызовов на юге и востоке.

Два года спустя во втором совместном заявлении НАТО и ЕС договорились сосредоточиться на улучшении возможностей военной мобильности, борьбе с терроризмом и устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

28 июня на саммите НАТО в Мадриде Североатлантический союз пригласил Швецию и Финляндию стать членами НАТО. По уставу приглашения должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Североатлантического союза. Единственными членами НАТО, пока не поддержавшими заявки Финляндии и Швеции, остаются Венгрия и Турция.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО. 2 октября президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.