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01.02.2019, 22:55

НАТО о новых ядерных ракетах в ЕС: "Нам не надо подражать России"

НАТО о новых ядерных ракетах в ЕС: "Нам не надо подражать России" - Фото
Йенс Столтенберг (фото - EPA)

Альянс видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу

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НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Об этом заявил 1 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - подчеркнул он.

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В то же время, генсек отметил, что альянс должен убедиться, что его средства сдерживания являются заслуживающими доверия и эффективными.

Столтенберг добавил, что НАТО видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса, поэтому организация продолжит работать с Москвой по этому вопросу.

2 февраля начинается шестимесячный срок, по истечении которого США прекратят быть участником ДРСМД. Если Москва за это время не уничтожит системы 9М729 так, чтобы это можно было проверить, то, согласно заявлению НАТО, Россия будет нести единоличную ответственность за окончание действия договора.

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Теги: нато, ДРСМД, ядерное оружие, йенс столтенберг
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