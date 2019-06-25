НАТО предлагает России уничтожить ракеты СЅЅ-8: назвали сроки

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Министры обороны НАТО, которые завтра встретятся в Брюсселе, среди главных тем рассмотрят действия в ответ на отказ России выполнять условия договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД). Об этом во вторник на пресс-конференции накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Министры обсудят продолжение нарушения Россией ДРСМД. Россия должна до 2 августа путем, который подлежит верификации, уничтожить ракеты СSS-8, которые нарушают это соглашение. Соединенные Штаты и другие союзники пытались взаимодействовать с Россией по проблеме систем СSS-8 годами, включительно в формате Совета Россия-НАТО. Мы планируем провести встречу Совета НАТО-Россия на следующей неделе, чтобы снова поднять этот вопрос", - сказал Столтенберг.

По его словам, союзники по Альянсу продолжают призывать Россию выбрать ответственный путь.

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"К сожалению, мы не видим никаких признаков, что Россия намерена это сделать. Фактически, она продолжает разворачивать новые ракеты. Всего несколько недель осталось для России, чтобы спасти договор. Поэтому завтра мы будем принимать решение относительно дальнейших шагов НАТО на случай, если Россия не будет отвечать (условиям Договора). Наш ответ будет оборонительным, умеренным и координированным", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что НАТО "не будет зеркально отвечать на то, что делает Россия".

"Мы не намерены размещать новые ракеты наземного базирования в Европе", - уточнил Столтенберг.

Генсек добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России.

США заявили, что РФ создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе. РФ признала существование крылатой ракеты типа 9М729, но отрицает, что ее разработка нарушает договор: якобы с дальностью у нее все в порядке - до 480 км.